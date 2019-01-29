Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, sinema sektörü temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde gerçekleştirilen basına kapalı kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.
Kabule, Birol Güven
, Şükrü Avşar
, Timur Savcı
, Cemal Okan
, Muzaffer Yıldırım
, Çağrı Özeren, Fatih
Aksoy, Necati Akpınar
, Kerem Çatay
, Mehmet Bozdağ
, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz
, Şahan Gökbakar
, Yılmaz Erdoğan
, Mahsun Kırmızıgül
, Bülent İnal
, Burak Özçivit
, Oktay Kaynarca
, Ata Demirer
, Tamer Karadağlı
, Şoray Uzun
, Demet Akbağ
, Onur Tan, Bahadır Özdener
, Elif Dağdeviren
ve Şükrü Erol Avcı
katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan
ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin
de kabulde yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti
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