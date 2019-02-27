Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü.

Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:45 Kaynak: AA

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