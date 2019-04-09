Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Kaybettiklerini Kabul Etmeliler
Son Dakika! Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir