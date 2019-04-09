Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:55 Kaynak: AA

Singapur, Han, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Kaybettiklerini Kabul Etmeliler Son Dakika! Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:00:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]