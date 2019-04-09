Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
51 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'i kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hamady, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hamady'in bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:05 Kaynak: AA
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