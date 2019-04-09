Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

51 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hamady, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hamady'in bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:05 Kaynak: AA

Moritanya, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu Videosu Dikkat Çekti Minik Öykü'ye Donör Bulunamadı! Yarı Uyumlu Anneden İlik Nakli Yapılacak Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Lokma Rüzgarı! Ünlüler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]