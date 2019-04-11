Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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