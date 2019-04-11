Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

8 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:49 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 15:57:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]