Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:56 Kaynak: AA
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