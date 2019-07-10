Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye, Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:56 Kaynak: AA
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