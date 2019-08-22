Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hernandez'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Ankara'da sağanak yağış etkili oldu Günlerce Drone ile izlediği lüks villadan 4 milyon lira çalan hırsız yakalandı Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak