Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.

Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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