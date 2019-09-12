Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

29 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Mustafa Varank, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:20 Kaynak: AA
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