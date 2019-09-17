Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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