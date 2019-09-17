Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.