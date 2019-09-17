Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.

Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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