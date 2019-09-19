Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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