Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

9 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic'i kabul etti.

Hyatt Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!
Ekonomi tehdidinden önce Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti Bakan Albayrak: EYT gündemimizde yok 80'lik nine, "Son arzum onu görebilmek" deyip Erdoğan'a seslendi: Allah benim ömrümden sana eklesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:54:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]