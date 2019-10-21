Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'i kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'a katılan Erdoğan, burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç ile görüştü.