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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Skjonsberg, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Norveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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