Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Skjonsberg, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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