Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

16 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubunu sunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubunu sunması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye, Norveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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