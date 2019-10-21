Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubunu sunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı