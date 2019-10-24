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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Latorre, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Latorre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ankara, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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