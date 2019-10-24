Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Latorre, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Latorre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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