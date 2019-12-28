Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Yener ve Akalın, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı yer alacakları sosyal sorumluluk projesi hakkında, Erdoğan'a bilgi verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılara yapımcı Polat Yağcı ile Akalın'ın eşi Okan Kurt da eşlik etti.

Yağcı, Instagram hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Herkes 'Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? ya da bir düet mi?' diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet'le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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Hande Yener ve Demet Akalın, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesi için Erdoğan'ı ziyaret etti
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