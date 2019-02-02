Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulünde Ezan Yasağını Protesto Eden Vekiller de Yer Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulünde Ezan Yasağını Protesto Eden Vekiller de Yer Aldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Arap kökenli İsrail milletvekilleri arasında ezan yasağını protesto etmek için İsrail parlamentosunda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulünde Ezan Yasağını Protesto Eden Vekiller de Yer Aldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Arap kökenli İsrail milletvekilleri arasında ezan yasağını protesto etmek için İsrail parlamentosunda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Tarabya'da bulunan Huber Köşkünde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kabul ettiği Arap kökenli İsrail milletvekilleri arasında ezan yasağını protesto etmek için İsrail parlamentosunda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Politika
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