Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Tarabya'daki Huber Köşkünde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı kabul 17.15'de başladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme 18.40'ta sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:37 Kaynak: İHA
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