Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın projem" dediği Kanal İstanbul için tarihi gün geldi. Erdoğan bugün Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini atacak. Böylece muhalefetin tüm eleştirilerine rağmen dev projede ilk somut adım atılmış olacak.

KÖPRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu'na entegre olan Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün ana açıklığı 440 metre. Köprünün sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. Töreninin yapılacağı alana girişler güvenlik noktasından üst aramasıyla yapılıyor. Törenin yapılacağı çadırın haricinde, alana sandalyeler dizildi. Alanda ambulanslar hazır beklerken, temel atılacak alana iş makinaları da getirildi.

KANAL İSTANBUL 15 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Kanal İstanbul'un toplamda 15 milyar dolara mal olması bekleniyor. Hükümet yetkililerin aktardığına göre, kanalın 12 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. Kanal ile gemi geçişlerinden ve büyük limanlardan gelir sağlanacak.

KANAL İSTANBUL'UN İNTERNET SİTESİ AÇILDI

Kanal İstanbul'un internet sitesi "kanalistanbul.gov.tr" dün akşam itibarıyla yayına açıldı. Konu hakkında bir açıklama yapan " Türkiye'yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi https://kanalistanbul.gov.tr/tr internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul'un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'na dair bilgilerin yer aldığı sitede, tarihte İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazalarının yanı sıra, akademisyenler ve üniversiteler tarafından Boğaz'la ilgili yapılmış fizibilite çalışmalarına dair infografikler ve bilgiler bulunuyor.