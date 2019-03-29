Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kendi Sesiyle Hazırlanan Videoda Bilecik'e de Yer Verildi
2 saat önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesiyle hazırlanan videoda Bilecik'e de yer verildi.
Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kendi sesiyle hazırlanan videoda Bilecik
'e de yer verildi.
Doğumunun 408. yılında seyyah Evliya Çelebi
'nin anıldığı ve AK Parti icraatlarına yer verilen reklam filminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan
da yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın sosyal medyadan paylaştığı AK Parti için hazırlanan reklam filmi büyük ilgi gördü. Erdoğan, videoyu #YazKocaSeyyah, sen ben değil biz diyenleri, anlat daha nice asırlara. Türkiye
için ileri, daha ileri" notuyla paylaşırken, videoda Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi görsellerine de yer verildi. Erdoğan'ın kendi sesiyle çekilen reklam videosunda "Yaz ey koca seyyah gördükleri, Enderun misali meslek eğitim kurumları" sözünü söylediği sırada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin görüntüleri yer aldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:28 Kaynak: İHA
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