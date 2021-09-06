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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı

06.09.2021 17:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap raflarda yerini aldı. 216 sayfalık kitap 40 liradan satışa çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap bugünden itibaren kitapçılarda satışa çıktı. Turkuvaz Kitap tarafından 1. Hamur kağıda 14x21 boyutlarında basılan kitap, 216 sayfadan oluşuyor.

KİTABIN FİYATI 40 LİRA

40 liraya satılan kitabın kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı bulunuyor. Dağıtımı yapılan kitap, sabah saatlerinden itibaren kitapçıların raflarında yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı raflarda yerini aldı! İşte satış fiyatı

Kitabın arka kapağında Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür. Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hakim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM'dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM'nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulması, elbette tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir. Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin tartışmasına açıyoruz. Çözüm önerimiz ise 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır. Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Kitap, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı - Son Dakika Ekonomi


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