Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu

09.05.2021 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, 615'inci gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini,  615'inci gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır anneleriyle yaptığı iftar programında konuşmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek, "Evlatlarımız için çağrı yapan Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, iki yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylem başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılan 24 aile daha evlatlarına kavuştu.Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi aralıksız sürerken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle evlat nöbetindeki kadınlarla İstanbul'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütü PKK tarafından kaçırılanların teslim olması için yaptığı çağrı evlat nöbetindeki aileler için umut oldu. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmaya ve eylemlerine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.'FIRSATINI BULAN KAÇSIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerinin ilk gündün bu yana destek olduğunu aktaran Begdaş, "Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz, evlatlarımızı istedi. İlk günden beri yanımızdadır, hangi çocuk geldiyse ailesine verdi. Herkes istiyor çocuklarımız gelsin, güvenlik güçlerimiz de Türkçe ve Kürtçe yazılı mektuplar atıyor çocuklarımızın teslim olması için. Demek ki, çocuklarımız zor bir yerdeler ki gelemiyorlar. Fırsatını bulan kaçıp geliyor. Cumhurbaşkanımız bu işi bitirecek, ama geç ama arken bu iş bitecek. Biz burada eylemdeyiz, nerede olursak olalım eylemimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İlk günden beri yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Sadece kendi evladıma değil tüm evlatlara sesleniyorum, fırsatını bulan kaçsın, gelip teslim olsunlar, ceza yok, bu yol yol değil. Çocukları giden diğer ailelere de sesleniyorum, geç kalmış değilsiniz, siz de gelin bu işe son verelim, bu hasret bitsin" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu - Son Dakika


Son Dakika

Rüya gibi bir sezon geçiren Ozan Tufan, istatistikleri altüst etti Rüya gibi bir sezon geçiren Ozan Tufan, istatistikleri altüst etti "Marketlerde ped satışı yasaklandı" iddialarına İçişleri açıklık getirdi: Öyle bir yasak yok Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
Esnaf ve sanatkarlardan Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılma talebi: Herkesin yüzü gülsün Esnaf ve sanatkarlardan Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılma talebi: Herkesin yüzü gülsün         
14:07
Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı: Pazartesi ve salı günleri sıcaklık sıfırına altına düşecek Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı: Pazartesi ve salı günleri sıcaklık sıfırına altına düşecek         
13:45
Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi: 2 ölü Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi: 2 ölü         
13:09
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım         
11:57
Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş         
11:50
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye         
00:25
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum         
21:50
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 14:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması evlat nöbetindeki ailelere umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement