Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İsrail temsilcisine salonu terk ettirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İsrail temsilcisine salonu terk ettirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'nda İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikasından bahsederken, İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, salonu terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İsrail temsilcisine salonu terk ettirdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'nda İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikasından bahsederken, İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, salonu terk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin'e uyguladığı baskı, şiddet ve yıldırma politikalarından bahsettiği sırada, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan toplantı salonunu terk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdan salonu ettiği sırada, "Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor. 'Asrın Anlaşması' adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesi reddedilince, İsrail bu kez iş birlikçilerinin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimlerine hız vermiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin bu oyuna ortak olması, İsrail'in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor. Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukukun hilafına Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor. Filistin meselesi, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla çözülebilir. Bunun dışındaki çözüm arayışları beyhudedir, tek taraflıdır, adaletsizdir."

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İsrail temsilcisine salonu terk ettirdi - Son Dakika


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