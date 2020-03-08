Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle görüntülenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle görüntülenmişti
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