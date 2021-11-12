Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi - Son Dakika

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde dün meydana gelen olayda, İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı karı koca, Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

PERSONEL, ARALARINDAKİ KONUŞMAYI DUYDU

Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyet işlemleri tamamlanan İsrailli çift, savcılığa çıkarılmak üzere sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa ifade veren çift, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.