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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift, görüntüleri "Aile" olarak adlandırdıkları gruba atmış - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift, görüntüleri "Aile" olarak adlandırdıkları gruba atmış

15.11.2021 07:57

Çamlıca Kulesi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan İsrailli çiftin, çektikleri fotoğraf karelerini anlık mesajlaşma programında "Aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları öğrenildi. Şüphelilerin aktardıkları fotoğrafın yanı sıra, kuleyle konut arasındaki mesafe bilgilerini de yazdıkları öne sürüldü.

İsrailli Natali ve Mody O. çifti, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nce gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

"AİLE" DİYE ADLANDIRDIKLARI GRUBA ATMIŞLAR

İsrailli Natali O. ve Mody O'nun, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden 'Aile' diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Erdoğan'ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanı sıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

İSRAİL HÜKÜMETİ İDDİAYI REDDETTİ

Güvenlik birimlerine sorguda verdikleri ifadede mesleki bilgilerini 'şoför' olarak bildiren Mody ve Natali O. çiftinin tutuklanması, İsrail'de de geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Tutuklanan İsrailli şüphelilerin, daha başka bir gizli bilgi ya da belgeye erişip erişmedikleri, yürütülen soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift, görüntüleri Aile olarak adlandırdıkları gruba atmış

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Üsküdar, Çamlıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift, görüntüleri 'Aile' olarak adlandırdıkları gruba atmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift, görüntüleri "Aile" olarak adlandırdıkları gruba atmış - Son Dakika
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