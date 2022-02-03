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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı

03.02.2022 15:03

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmî temaslarda bulunmak Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Kiev'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boryspil Havalimanı'nda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, eşi Seda Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısına katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da! Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme başladı

KARŞILAMA KITASINI SELAMLADILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşmanın ardından ayaküstü bir süre sohbet etti. Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının seslendirilmesinin ardından karşılama kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da! Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme başladı

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇTİLER

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği törende, iki lider ülkelerinin heyetlerini birbirlerine tanıttı. Erdoğan, töreni takip eden basın mensuplarıyla da selamlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'nin de yer aldığı törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

YÖRESEL ÇÖREK İKRAM ETTİLER

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Boryspil Havalimanı'nda yöresel çörek palyanitsa ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da! Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme başladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı - Son Dakika


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