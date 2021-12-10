Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı makaslar bu sergide - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği 2003 yılından bugüne kadar açılışlarda kullandığı makaslar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

800'ÜN ÜZERİNDE MAKAS VAR

Havalimanları, şehir hastaneleri, enerji santralleri, otoyollar, tüneller, barajlar gibi dev yatırımların ve projelerin açılışında kullanılan yüzlerce makas dev bir koleksiyon oluşturdu. Koleksiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her açılışta ifade ettiği 'Makaslar günün anısına bizlerde kalacak' sözlerini akıllara getirdi. Türkiye'nin simge eserlerinin açılışında kullanılan 800'ün üzerinde makas, aynı zamanda tarihe de tanıklık ediyor.

ÖZENLE KORUNUYOR

Yaklaşık 19 yıl önce oluşturulmaya başlanan koleksiyon yıllarca özenle korunarak saklandı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara'da yer alan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi gibi önemli eserlerin açılış makasları da bu sergide yer alıyor. Sergilenmekte olan makaslara güncel programların makasları da dahil edilecek.