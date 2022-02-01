Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum - Son Dakika

"BEN TARAFIM, ANCAK BİR KİŞİYE HAKARETİ DOĞRU BULMUYORUM"

K.A. yeğeninin kürsüye çıkması nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Ben bir tarafım evet. Ama beni tanıyanlar bilir. Kimseye saygısızlık asla yapmam. Doğru da bulmam" dedi. Yeğenin kürsüdeki konuşmasının ardından sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğrafını, "Yarından itibaren babam gelecek. Çok şükür babamı çıkaracaklar" şeklinde bir yazı ile paylaşmasına ilişkinde konuşan Aydın, "Çocuğun babası hükümlü. Adam yaralamaktan içeride. 11 yıldır içeride. Yakın tarihte de çıkamaz. Baba düşkünü bir çocuk. Çocuğa vaat edilen bir şey yok" diye konuştu.

"TARAF OLDUĞUM İÇİN BURADA DEĞİLİM"

"Sizi ve kız kardeşinizi Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın işe aldığı iddia ediliyor, doğru mu?" sorusuna "Yalan. Anne 6-7 yıldır aynı işte çalışıyor. Ben bugüne kadar çok sayıda CHP'li işe aldırdım. Taraf olduğum için burada değilim" yanıtını verdi.

Çocuğun babası B.G.'nin bir silahla yaralama olayına karıştığı, bir kişiye hedef almasına karşın seken kurşunların 6 kişiye isabet etmesi her kişi için ayrı ayrı ceza aldığı öğrenildi. Ayrıca babanın 6 suçtan sabıkalı olduğu, dosyalarına ise milletvekili Salih Cora'nın sahibi olduğu hukuk ofisinin baktığı bilgisi edinildi.