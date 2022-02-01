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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum

01.02.2022 09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da sahneye çıkarttığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için 'hain' diyen çocuğun TBMM'de memur olarak çalışan dayısı K.A., "Ben bir tarafım. Bunu herkes bilir. Ancak bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

"BEN TARAFIM, ANCAK BİR KİŞİYE HAKARETİ DOĞRU BULMUYORUM"

K.A. yeğeninin kürsüye çıkması nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Ben bir tarafım evet. Ama beni tanıyanlar bilir. Kimseye saygısızlık asla yapmam. Doğru da bulmam" dedi. Yeğenin kürsüdeki konuşmasının ardından sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğrafını, "Yarından itibaren babam gelecek. Çok şükür babamı çıkaracaklar" şeklinde bir yazı ile paylaşmasına ilişkinde konuşan Aydın, "Çocuğun babası hükümlü. Adam yaralamaktan içeride. 11 yıldır içeride. Yakın tarihte de çıkamaz. Baba düşkünü bir çocuk. Çocuğa vaat edilen bir şey yok" diye konuştu.

"TARAF OLDUĞUM İÇİN BURADA DEĞİLİM"

"Sizi ve kız kardeşinizi Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın işe aldığı iddia ediliyor, doğru mu?" sorusuna "Yalan. Anne 6-7 yıldır aynı işte çalışıyor. Ben bugüne kadar çok sayıda CHP'li işe aldırdım. Taraf olduğum için burada değilim" yanıtını verdi.

Çocuğun babası B.G.'nin bir silahla yaralama olayına karıştığı, bir kişiye hedef almasına karşın seken kurşunların 6 kişiye isabet etmesi her kişi için ayrı ayrı ceza aldığı öğrenildi. Ayrıca babanın 6 suçtan sabıkalı olduğu, dosyalarına ise milletvekili Salih Cora'nın sahibi olduğu hukuk ofisinin baktığı bilgisi edinildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum - Son Dakika
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