Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü başladı.
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