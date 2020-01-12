Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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