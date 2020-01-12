Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde