Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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