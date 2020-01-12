Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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