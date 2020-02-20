Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabulü sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabulü sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabulü sona erdi

22 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabulü sona erdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 2 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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