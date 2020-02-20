Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabulü sona erdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabulü sona erdi
22 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:40 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 2 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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