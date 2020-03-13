Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
03:47 Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi
03:47 - Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı
03:47 - İsrail'de okullara 'virüs' tatili
03:42 Karlar eridi menderesler ortaya çıktı
03:31 KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]