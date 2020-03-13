Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek
Son Dakika Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı