Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manevi Oğlu İbo'nun Doğum Günü Kutlandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manevi Oğlu İbo'nun doğum günü kutlandı AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy'dan İbo'ya doğum günü sürpriziİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi oğlu, Down Sendromlu İbrahim Ertepe için düzenlenen doğum günü partisine AK Parti Zeytinburnu Belediye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Manevi Oğlu İbo'nun doğum günü kutlandı
AK Parti Zeytinburnu
Adayı Arısoy'dan İbo'ya doğum günü sürprizi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın manevi oğlu, Down Sendromlu İbrahim Ertepe için düzenlenen doğum günü partisine AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Başbakanlık
yaptığı dönemde tanıştığı ve sonrasında yakından ilgilendiği Down Sendromlu İbrahim Ertepe 48 yaşına girdi. Ertepe'ye AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığında doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisine, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un yanı sıra Ertepe'nin ailesi, sevenleri, ilçe teşkilatı ve çok sayıda Zeytinburnulu katıldı.
48 yaşına giren Ertepe, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra pastayı kesti. Pasta kesiminin ardından Ertepe'ye doğum günü hediyeleri takdim edildi. Arısoy kendi aldığı montu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın
'ın aldığı ayakkabıyı Ertepe'ye verdi.
İbrahim Ertepe ile yakından ilgilenen Arısoy, Ertepe'nin doğum gününü kutlayarak hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler temenni etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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