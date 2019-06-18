Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde Mısır lideri Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde Mısır lideri Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

RİZE (İHA) – Mısır'da yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde Mısır lideri Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
RİZE (İHA) – Mısır'da yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Rize Merkez Sahil Camii'nde bugün öğle namazının hemen ardından kılınan cenaze namazını Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın kıldırdı. Cenaze namazına AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar ve çok sayıda Rizeli vatandaş katıldı. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
Muhammed Mursi, Mısır, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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