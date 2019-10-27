Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:05 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.
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