Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı...

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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