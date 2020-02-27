Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı. - ANKARA
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