Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ettiği bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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