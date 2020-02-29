Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesinde, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ettiği bildirildi.
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