Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - Son Dakika

Kafeteryada vatandaşların açıklamayı takip etmesi

Vatandaşlardan Orhan Can'ın açıklaması

Cep telefonuyla vatandaşların açıklamayı takip etmesi

ADANA - Vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izledi.

Erdoğan'ın televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasını Adana'da bazı vatandaşlar kıraathaneler ve kafelerden, bazıları da cep telefonları üzerinden takip etti.

Esnaf da iş yerlerindeki televizyonlarından izlediği Erdoğan'ı, doğal gaz keşfine yönelik açıklamaları sırasında alkışladı.

Yayını izleyen Orhan Can, AA muhabirine, keşfin ülke için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Ülkemizin en büyük cari açığı enerji alanında. Enerji alanındaki cari açığımız da azalırsa kim tutar bizi? Otomobil geliyor, uçaklar geliyor Allah'ım esirgesin." dedi.