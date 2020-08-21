Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - Son Dakika

Vatandaşların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi
Açıklamayı cadde ve sokaklarda cep telefonundan izleyen vatandaşlar
Vatandaşlar ile röportaj
Açıklamayı iş yerinde izleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyon ve cep telefonlarından takip etti.