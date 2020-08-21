Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi

Vatandaşların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi Açıklamayı cadde ve sokaklarda cep telefonundan izleyen vatandaşlar Vatandaşlar ile röportaj Açıklamayı iş yerinde izleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe...

Vatandaşların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi Açıklamayı cadde ve sokaklarda cep telefonundan izleyen vatandaşlar Vatandaşlar ile röportaj Açıklamayı iş yerinde izleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyon ve cep telefonlarından takip etti.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:46

Kaynak: AA

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