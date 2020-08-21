Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - ORDU - Son Dakika

Çay ocağındaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi
Bazı vatandaşların açıklama anını cep telefonuyla kaydetmesi
Vatandaşlardan Seyit Yıldırım ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi
ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir çay ocağında vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan takip etti.