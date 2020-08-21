Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - ORDU - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - ORDU

Çay ocağındaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi Bazı vatandaşların açıklama anını cep telefonuyla kaydetmesi Vatandaşlardan Seyit Yıldırım ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendiORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

Çay ocağındaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi Bazı vatandaşların açıklama anını cep telefonuyla kaydetmesi Vatandaşlardan Seyit Yıldırım ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir çay ocağında vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan takip etti.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:17

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı

Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı

Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi

Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti

Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı

Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü

Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti

İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi

Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi

DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu