Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı

10.02.2021 22:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" vermesi beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili AK Parti bir yetkili, "Beyefendi grup toplantılarını millete sesleniş konuşması olarak görüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Şubat pazartesi günü gerçekleştirdiği AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7'nci olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı, "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak, bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" dedi.

MÜJDE TAHMİNLERİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri çeşitli iletişim ağlarında, sosyal medyada ve televizyon programlarında "müjde" ile ilgili birçok tahmin yürütülmesine neden oldu. Daha önce Karadeniz doğal gazı keşif açıklamasında olduğu gibi birçok iddia gündeme geldi.

Tahminler arasında yerli aşı, yeni doğal gaz rezervi keşfi öne çıkarken yargı ve ekonomi alanında hazırlanan reform paketleri ile anayasa değişikliğine dair yeni açıklamaların da "müjde" olarak duyurulabileceği yorumları yapıldı.

YENİ ANAYASA SÖZLERİ KONUŞMASINA DAMGA VURDU

2 gün boyunca yürütülen tahminlerin ardından gözler AK Parti Grup toplantısına çevrildi. Erdoğan konuşmasına geçtiğimiz hafta yaptığı yeni anayasa çağrısı ile başladı, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Biz Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız" dedi.

Konuşmasının büyük bölümünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve CHP'li belediyelere ayıran Erdoğan, CHP'li belediyelerin yönetimlerindeki şehirlerde yaşanan çevre, altyapı, su ve toplu taşıma sorunlarına dair görüntüler izletti ve "CHP çöp, çamur, çukur" ifadelerini kullandı.

Ardından kendi belediye başkanlığı dönemi başta olmak üzere AK Partili belediyelerin hizmetini gösteren video izletti.

Erdoğan konuşmasının sonunda da Kıbrıs meselesi üzerinden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yüklenerek kürsüden indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği 'Millete Sesleniş' konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI İDDİASI

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir "müjde" vermemesi şaşkınlık yaratırken kulislerde günlük programı içinde yer almamasına karşın akşam saatlerinde ayrıca bir Ulusa Sesleniş konuşması yapacağı, beklenen müjdenin de o konuşmada yer alacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak Erdoğan'ın gün içerisinde böyle bir programı olmadığı öğrenildi.

"CUMHURBAŞKANI GRUP TOPLANTILARINI MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI OLARAK GÖRÜYOR"

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanını hafta başında yaptığı açıklama ile partisinin grup toplantısını işaret etti. Bir parti yetkilisi, "Beyefendi grup toplantılarını millete sesleniş konuşması olarak görüyor" dedi.

Bu durumda Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak, bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" derken hedefin de CHP'li belediyeler karşısında AK Partili belediyelerin hizmetlerinin video görüntülerinden bahsedildiği ortaya çıktı. (Duvar)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği 'Millete Sesleniş' konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği 'Millete Sesleniş' konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği Millete Sesleniş konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği 'Millete Sesleniş' konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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