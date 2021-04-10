Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi

10.04.2021 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağını açıklaması, çiftçiyi sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağını açıklaması, çiftçiyi sevindirdi.

Edirne'de İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine, piyasaların son günlerde düştüğünü, alınan kararla devletin şefkatli yüzünü gösterdiğini söyledi.

Balcılar, tüccarın şu an tonunu 3 bin liraya aldığı çeltiğin TMO fiyatının çeşidine göre 3 bin 500 liraya yükseldiğini kaydetti.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala İşadamları Derneği Başkanı ve üretici Hasan Yavaş ise çiftçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına sevindiğini dile getirdi.

Serbest piyasada çeltik alımının durma noktasına geldiğini belirten Yavaş, "Tüccar ve fabrikacı tonunu 3 bin liraya alıyor. TMO 3 bin 200 lira harmanda fiyat açıklamıştı. Fiyatını revize ederek tonunu 3 bin 500 liraya yükseltti ve almaya başlattı. 3 bin liraya düşmüş bir piyasada, 3 bin 500 liraya alan devlet olması bizi sevindirdi. Piyasaya da etkisi olacaktır. Serbest piyasayı da yukarı yönlü hareketlendirir." diye konuştu.

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi Özcan Çetin de mevcut piyasaya göre fiyatların arttığını belirterek, "Piyasa 3 bin liranın altına inecekti ama alınan kararla 3 bin 500 liraya yükseldi. Fiyat açıklanmasaydı daha geri gelecekti, bu bir taban oluşturdu." dedi.

Çetin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi Süleyman Çapkın da TMO'nun fiyatlarından memnun olduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da üreticilerin ürünlerini kendi imkanlarıyla sattığını söyledi.

İl genelinde patatese göre daha çok soğan üretimi yapıldığını vurgulayan Saygı, şöyle konuştu:

"Fiyatlar düşük de olsa çiftçi ürününün elde kalmasını istemiyor. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. Pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçilerimiz de oldu. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünlerin alınacak olması üreticilerimizin için sevindirici bir durum. Çiftçilerin sorunlarına çözüm için destek çalışmaları üreticiyi her zaman umutlandırır. Üreticilerimiz her zaman üretmeye devam ediyor yeter ki ürünü yurt içi veya yurt dışında satabilme şansı bulsun."

Kırklareli

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise kararı üreticiler adına olumlu karşıladıklarını söyledi.

Kırklareli'nde çok fazla patates ve soğan üretilmediğini ancak bu tür kararların gerek üreticiye gerekse ekonomiye can verdiğini anlatan Şaylan, devletin bu tür adımlar atmasının önemli olduğunu kaydetti.

Şaylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Üretici Hakan Hüsman ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Edirne, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika

Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü Partisinin il başkanlığının açılışında halay çeken Ahmet Davutoğlu, ritmi tutturamadı Partisinin il başkanlığının açılışında halay çeken Ahmet Davutoğlu, ritmi tutturamadı İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti Puan kaybına tahammülü kalmayan Galatasaray, sahasında Karagümrük'le karşılaşıyor! Canlı anlatım Puan kaybına tahammülü kalmayan Galatasaray, sahasında Karagümrük'le karşılaşıyor! Canlı anlatım Akıl almaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akıl almaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan Feyzioğlu'na sert sözler: Bizi sırtımızdan hançerledi İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan Feyzioğlu'na sert sözler: Bizi sırtımızdan hançerledi Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı         
20:18
Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray taraftarları çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi Yedlin'in sakatlığı sonrası Galatasaray taraftarları çıldırdı: Ayağı kırılmadığı için kırmızı vermedi         
20:08
Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt: Valilik gözetiminde kararlar alınıyor Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt: Valilik gözetiminde kararlar alınıyor         
19:22
Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu         
18:31
Baharın ortasında 40 santim kar yağdı, 61 mahalle yolu ulaşıma kapandı Baharın ortasında 40 santim kar yağdı, 61 mahalle yolu ulaşıma kapandı         
17:32
İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişinin aşı yaptırmadığı ortaya çıktı İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişinin aşı yaptırmadığı ortaya çıktı         
16:23
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı "savcıyla ilişkisi vardı" iddialarını yalanladı         
16:21
Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı         
15:27
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı 'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı         
12:55
Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı Baba, çocuğunun hayatını kurtaran doktorun ayaklarına kapandı         
12:14
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 20:36:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei