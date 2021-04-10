Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağını açıklaması, çiftçileri sevindirdi.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un 184 bin 357 dekar alanda 137 bin 69 ton çeltik üretimi ile Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirterek, kararı üreticiler adına olumlu karşıladıklarını söyledi.

TMO'nun piyasadaki durgunluğun önlenmesi, piyasanın düzenlenmesi ve stokların güçlendirilmesi adına çeltik fiyatlarını revize etme kararı almasının sevindirici olduğunu vurgulayan Konuş, şöyle konuştu:

"Fiyatlar düşük de olsa çiftçi ürününün elde kalmasını istemiyor. Ürünlerini paraya çevirmek istiyor. Bu karara göre baldo tipi çeşitlerin tonu 4 bin 500 liradan 4 bin 750 liraya, Osmancık tipi çeşitlerin tonu 3 bin 600 liradan 3 bin 850 liraya, turbo tipi çeşitlerin tonu 3 bin 450 liradan 3 bin 750 liraya, luna tipi çeşitlerin tonu da 3 bin 200 liradan 3 bin 500 liraya yükseltildi. TMO, pazartesi gününden itibaren alımlara başlayacak. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise ilçede 150 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını, dekar başına ortalama 830 kilogram verim alındığını aktardı.

Çeltik üreticilerinin elindeki ürünün büyük kısmını tüccara sattığını ancak fiyatlardaki oynamalardan ve ödemelerin geciktirilmesinden dolayı yaklaşık 25 bin ton ürünün depolarda tutulduğuna işaret eden Tosuner, "TMO tarafından açıklanan çeltik fiyatı rakamları üreticilerimizi memnun etmiştir. Çünkü üreticilerimiz sattıkları ürünün karşılığını hemen alacaktır." dedi.

Bafra ve 19 Mayıs ilçesinde 400 dönüm alanda çeltik üretimi yapan Yahya Temiz de alınan kararın sevindirici olduğunu dile getirerek, "TMO'nun fiyatları revize etmesi piyasaya canlılık getirecektir. Tüccar elindeki ürünü satamadığı için çeltik fiyatlarında düşüş vardı. Ben her yıl 300 tonun üzerinde çeltik hasadı yapıyorum. Fiyatlardaki dalgalanmalardan ve karşılığını hemen alamadığımızdan dolayı sorunlar yaşıyorduk. Bu karar bize nefes aldıracaktır." diye konuştu.

"Desteğinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ise TMO'nun çeltik almasının üreticiyi rahatlatacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üreticinin elinde büyük miktarda çeltik kaldığını belirten Şahiner, "Çiftçimiz elinde kalan çeltikle ne yapacağını kara kara düşünürken, bizim aklımıza gelmeyeni Cumhurbaşkanımız yaptı. Şu anda çeltik piyasası çok durgun. Bu alımla üreticiler rahat nefes almış olacak." dedi.

Çeltik için ekim sezonunun da yaklaştığına işaret eden Şahiner, "Her yıl mayıs ayı başında çeltik ekimine başlıyoruz. Üreticilerimizin mazot, gübre, tohum almak için paraya ihtiyacı vardı. TMO'nun alımı çiftçimizi rahatlatacak. Desteğinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.