Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi merakla bekleniyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da güneş paneli fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki gün önceden haber verdiği bu açıklamayı saat 15.00'te İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinden yapması bekleniyor.

(İHA)