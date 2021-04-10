Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Ödemişli patates üreticilerini mutlu etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates alacağının açıklanması Türkiye'nin patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Ödemiş'te üreticileri sevindirdi.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, AA muhabirine, karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

İlçenin yayla kesiminde bulunan depolardaki patateslerin alınacağı bilgisini kendileriyle paylaşıldığını belirten Kocaağa, "Pazartesinden sonra paketlemeye başlayacağız. Karar üreticilerimiz için çok büyük moral olmuştur." dedi.

Odanın İkinci Başkanı ve patates üreticisi Mehmet Dinlenmez de depolarda 2020 sezonuna ait patateslerin paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Patateslerin depolarda çürüme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığına değinen Dinlenmez, kararla, patateslerin çürümeden ihtiyaç sahiplerinin sofralarına gideceğini de sözlerine ekledi.

"Bir taşla iki kuş vuruldu üreticimiz için"

Ödemiş'te patates üretimi yapan Mehmet Gök de mayısın ikinci haftasına doğru yeni hasada başlayacaklarını ve fiyatın düşük olmasından dolayı endişe ettiklerini söyledi.

Bozdağ Mahallesi'ndeki ürünlerin alınacağını belirten Gök, "Hasat öncesi bu kararın alınması gelecek mahsulün de önünü açtı. Bir taşla iki kuş vuruldu üreticimiz için." diye konuştu.

Bir diğer üretici Çetin Sarı ise karardan dolayı hem ihtiyaç sahiplerinin hem de üreticilerin memnun olduğunu dile getirdi.