Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı - Son Dakika

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ilgiyle izlerken, Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesini vermesini alkışlarla karşıladı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 'in açıklamayı makamından izlemesi SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın vereceği müjdeyi Sivas 'ta vatandaşlar, belediye tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan dev ekrandan takip etti.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:16

Kaynak: AA

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